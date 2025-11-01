Средства ПВО за ночь сбили шесть беспилотников на подлете к Москве

По данным Минобороны, вечером 31 октября ПВО сбила 38 украинских БПЛА над регионами РФ. Из них 34 – над Белгородской областью, по два – над Воронежской областью и Крымом. С 16:00 до 20:00 мск были уничтожены еще три беспилотника над Курской и Белгородской областями. Днем 31 октября силы ПВО сбили четыре дрона над Курской, Белгородской и Воронежской областями.