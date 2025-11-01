Средства ПВО за ночь сбили шесть беспилотников на подлете к Москве
Системы противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили еще два беспилотника, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в 3:48 мск, отметив, что на месте падения обломков работают экстренные службы.
До этого мэр сообщал о четырех сбитых дронах, направлявшихся к столице. О первом данные появились в 00:40, о втором – в 1:55, о третьем – в 2:09, а о четвертом – в 2:36.
По данным Минобороны, вечером 31 октября ПВО сбила 38 украинских БПЛА над регионами РФ. Из них 34 – над Белгородской областью, по два – над Воронежской областью и Крымом. С 16:00 до 20:00 мск были уничтожены еще три беспилотника над Курской и Белгородской областями. Днем 31 октября силы ПВО сбили четыре дрона над Курской, Белгородской и Воронежской областями.
В ночь на 31 октября силы ПВО отразили крупную атаку: было сбито 130 беспилотников. Больше всего аппаратов уничтожили над Курской областью – 31, далее следовали Воронежская (21) и Белгородская (14). Дроны также были перехвачены в Брянской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Ярославской, Ростовской, Волгоградской, Калужской, Рязанской областях и в Московском регионе.