FT: заявление Трампа о ядерных испытаниях может быть рычагом давления на РФ
Заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытания может быть попыткой поиска рычагов давления в переговорах с Россией, Китаем и другими государствами. Об этом пишет Financial Times (FT).
Газета отмечает, что такое заявление вызвало волну спекуляций по всему миру. Вместе с этим администрация Трампа до сих пор не сделала заявлений относительно обоснованности этого шага.
Глава ассоциации по контролю над вооружениями США Дэрил Кимболл рассказал газете, что возобновления ядерных испытания могут открыть путь к цепной реакции аналогичный действий со стороны других стран.
Бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО и экс-заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Готтемюллер выразила мнение, что Трамп принял такое решение, потому что его «вывели из себя» заявления российской стороны об испытаниях ракеты «Буревестник». Она отметила, что американский лидер может активизировать более мелкие «эксперименты» с ядерными материалами в специальных контейнерах вместо масштабных подземных взрывов.
30 октября Трамп написал в соцсети Truth Social, что поручил Пентагону начать тестирование ядерных вооружений на равных условиях с другими странами. Позднее он уточнил журналистам, что, по его мнению, «все проводят» такие испытания, подчеркнув, что США обладают крупнейшим ядерным арсеналом, но не проводили тесты много лет.
Washington Post 31 октября писала, что возобновление ядерных испытаний США может занять годы и обойтись стране в миллионы долларов.
По данным газеты, заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний является шагом, «который может отменить глобальное табу на эту практику». WP пишет, что слова американского лидера вызвали недоумение и тревогу у некоторых экспертов. Они утверждают, что физические испытания устарели и придадут импульс вооруженному конфликту.