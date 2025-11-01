FT: заявление Трампа о ядерных испытаниях может быть рычагом давления на РФ

Бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО и экс-заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Готтемюллер выразила мнение, что Трамп принял такое решение, потому что его «вывели из себя» заявления российской стороны об испытаниях ракеты «Буревестник». Она отметила, что американский лидер может активизировать более мелкие «эксперименты» с ядерными материалами в специальных контейнерах вместо масштабных подземных взрывов.