Орбан обвинил Туска в агрессивной политике по вопросу Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил своего польского коллегу Дональда Туска в агрессивной политике по вопросу Украины, а также в подчинении Брюсселю. Об этом он написал в соцсети X.
По мнению Орбана, Туск стал одним из «самых громких разжигателей войны в Европе». При этом премьер-министр Польши не может изменить курс, поскольку его страна стала «вассалом Брюсселя».
«Теперь он в панике преследует своих политических оппонентов и критикует мирную позицию Венгрии, пытаясь отвлечься от собственных внутренних проблем», – написал Орбан.
При этом венгерский премьер-министр отметил дружеские отношения Будапешта и Варшавы, но заявил, что не может игнорировать милитаристские настроения Туска.
27 октября Туск заявил, что решение варшавского суда о невыдаче ФРГ украинца, который причастен к подрыву газопроводов «Северные потоки», означает, что Киев имеет право атаковать российские объекты на территории Евросоюза.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные высказывания «должны быть услышаны прежде всего в Брюсселе и европейских столицах». Песков отметил, что «любому здравомыслящему человеку на месте европейцев следовало бы задуматься, стоит ли быть в тесном союзе с государством, оправдывающим терроризм и поддерживающим право других стран на террористические действия».