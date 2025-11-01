Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Орбан обвинил Туска в агрессивной политике по вопросу Украины

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил своего польского коллегу Дональда Туска в агрессивной политике по вопросу Украины, а также в подчинении Брюсселю. Об этом он написал в соцсети X.

По мнению Орбана, Туск стал одним из «самых громких разжигателей войны в Европе». При этом премьер-министр Польши не может изменить курс, поскольку его страна стала «вассалом Брюсселя».

«Теперь он в панике преследует своих политических оппонентов и критикует мирную позицию Венгрии, пытаясь отвлечься от собственных внутренних проблем», – написал Орбан.

При этом венгерский премьер-министр отметил дружеские отношения Будапешта и Варшавы, но заявил, что не может игнорировать милитаристские настроения Туска.

Туск заявил о праве Украины атаковать объекты РФ в Евросоюзе

Политика / Международные новости

27 октября Туск заявил, что решение варшавского суда о невыдаче ФРГ украинца, который причастен к подрыву газопроводов «Северные потоки», означает, что Киев имеет право атаковать российские объекты на территории Евросоюза.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные высказывания «должны быть услышаны прежде всего в Брюсселе и европейских столицах». Песков отметил, что «любому здравомыслящему человеку на месте европейцев следовало бы задуматься, стоит ли быть в тесном союзе с государством, оправдывающим терроризм и поддерживающим право других стран на террористические действия».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь