Президент Сирии посетит Вашингтон

15 октября аш-Шараа посетил в Москву с первым официальным визитом. Он возглавил страну после того, как в декабре 2024 г. пал режим Башара Асада. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным аш-Шараа заявил, что новые власти Сирии хотят перезапустить отношения с Россией.