Захарова: безнаказанность подталкивает Украину к новым убийствам журналистов

Необходимость обеспечения безопасных условий для работы журналистов на словах признается всеми государствами, но на практике, как отметила представитель МИДа, многие западные страны возвели в норму «сегрегацию представителей медиасферы на «своих» и «чужих»». По ее словам, в отношении «чужих» на Западе применяются различные виды репрессий и угроз, нацеленных на зачистку информационного пространства.