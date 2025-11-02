Захарова: безнаказанность подталкивает Украину к новым убийствам журналистов

Захарова: безнаказанность подталкивает Украину к новым убийствам журналистовС начала года при атаках ВСУ погибли шесть сотрудников российских СМИ
Безнаказанность за убийства и теракты против журналистов подталкивает Киев к совершению новых преступлений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
«При этом возомнивший себя «избранным» и неподсудным Запад позволяет своим марионеткам в Киеве все больше, попустительствуя их террористической деятельности», – говорится в комментарии.
Захарова напомнила, что с начала 2025 г. в результате атак вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли шесть сотрудников российских СМИ: корреспонденты «Известий» Александр Мартемьянов, и Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, военкор «Первого канала» Анна Прокофьева, офицер редакционно-издательского центра «Красная звезда» лейтенант Никита Гольдин и военный корреспондент «РИА Новости» Иван Зуев.
Необходимость обеспечения безопасных условий для работы журналистов на словах признается всеми государствами, но на практике, как отметила представитель МИДа, многие западные страны возвели в норму «сегрегацию представителей медиасферы на «своих» и «чужих»». По ее словам, в отношении «чужих» на Западе применяются различные виды репрессий и угроз, нацеленных на зачистку информационного пространства.
Долю ответственности за это несут и правозащитные структуры, такие как УВКПЧ ООН, секретариат ЮНЕСКО, ОБСЕ и другие, отметила Захарова. Россия намерена отстаивать профессиональные права российских СМИ за рубежом и последовательно работать над созданием безопасных условий для их деятельности в любой точке мира, заключила Захарова.
Захарова в марте заявила, что Россия требует незамедлительной реакции со стороны международных институтов на убийство представителей российских СМИ. В ООН сообщили, что не могут расследовать убийства российских журналистов без соответствующего мандата.