МИД РФ требует международной реакции на убийства российских журналистов
Россия требует незамедлительной реакции со стороны международных институтов на убийство представителей российских СМИ, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
РФ ждет исчерпывающих мер по прекращению атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на сотрудников прессы со стороны гендиректора ЮНЕСКО, верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, добавила представитель МИДа.
26 марта в Белгородской области погибла военкор «Первого канала» Анна Прокофьева. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. Съемочная группа канала подорвалась на украинской мине.
24 марта в зоне специальной военной операции погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. ВСУ нанесли прицельный удар по гражданской машине с журналистами двумя ракетами HIMARS.