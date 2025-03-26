МИД РФ требует международной реакции на убийства российских журналистов

РФ ждет исчерпывающих мер по прекращению атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на сотрудников прессы со стороны гендиректора ЮНЕСКО, верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, добавила представитель МИДа.