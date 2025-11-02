Минобороны рассказало, как солдаты ВСУ сдались в плен под Купянском
Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают сдаваться в плен российским бойцам группировки войск «Запад» в районе населенного пункта Купянск в Харьковской области, рассказало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Задача украинских военных состояла в том, чтобы удерживать дома Купянска против российских штурмовиков. Однако ВС РФ наступала и путь назад украинским солдатам был отрезан. По словам одного из пленных ВСУ, военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады сдались добровольно. Он рассказал, что украинское командование оставило их без боеприпасов, воды и еды из-за окружения.
«Через Оскол уже путь был отрезан – там все в ваших FPV-дронах. Из-за этого логистики уже не было. В город много ваших солдат зашло. Поэтому мы и решили выйти с белой тряпкой», – рассказал военнопленный ВСУ Юрий Шаповаленко.
ВС РФ сбросили с дрона инструкции, как сдаваться в плен. Украинские военные сделали так, как было указано.
26 октября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что силы российской группировки «Запад» окружили Купянск.
9 октября глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харькова Виталий Ганчев сообщил, что российские военные установили контроль над порядка 70% территории Купянска.