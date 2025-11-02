Минобороны рассказало, как солдаты ВСУ сдались в плен под Купянском

Задача украинских военных состояла в том, чтобы удерживать дома Купянска против российских штурмовиков. Однако ВС РФ наступала и путь назад украинским солдатам был отрезан. По словам одного из пленных ВСУ, военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады сдались добровольно. Он рассказал, что украинское командование оставило их без боеприпасов, воды и еды из-за окружения.