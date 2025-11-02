Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Минобороны рассказало, как солдаты ВСУ сдались в плен под Купянском

Ведомости

Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают сдаваться в плен российским бойцам группировки войск «Запад» в районе населенного пункта Купянск в Харьковской области, рассказало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Задача украинских военных состояла в том, чтобы удерживать дома Купянска против российских штурмовиков. Однако ВС РФ наступала и путь назад украинским солдатам был отрезан. По словам одного из пленных ВСУ, военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады сдались добровольно. Он рассказал, что украинское командование оставило их без боеприпасов, воды и еды из-за окружения.

«Через Оскол уже путь был отрезан – там все в ваших FPV-дронах. Из-за этого логистики уже не было. В город много ваших солдат зашло. Поэтому мы и решили выйти с белой тряпкой», – рассказал военнопленный ВСУ Юрий Шаповаленко.

ВС РФ сбросили с дрона инструкции, как сдаваться в плен. Украинские военные сделали так, как было указано.

26 октября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что силы российской группировки «Запад» окружили Купянск.

9 октября глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харькова Виталий Ганчев сообщил, что российские военные установили контроль над порядка 70% территории Купянска.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте