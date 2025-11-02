Газета
Политика

В Волновахе открыли памятник Владимиру Жоге

Ведомости

В Волновахе открыли памятник Герою России и Донецкой народной республики (ДНР), командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимиру Жоге. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. 

Монумент появился на месте, где несколько лет назад погиб Жога. Это произошло 5 марта 2022 г., когда он прикрывал эвакуацию мирных жителей, напомнил Пушилин. 

«Волноваха навсегда вписана в нашу историю как один из первых крупных городов, освобожденных в ходе специальной военной операции. Те дни мы никогда не забудем. Как и горькое известие о гибели Владимира, в которое никто не хотел верить до последнего», – написал глава региона. 

Регионы стали активнее устанавливать памятники участникам СВО

Политика

Пушилин в публикации также поблагодарил причастных к созданию памятника, в том числе руководство и жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Он добавил, что в ближайшее время власти благоустроят прилегающую к памятнику территорию и построят небольшой сквер. 

Владимир Жога (позывной Воха) возглавил «Спарту» в 2016 г. после гибели Арсена Павлова (позывной Моторола). Сам Воха погиб в возрасте 28 лет, после чего место командира батальона занял его отец Артем Жога. В октябре 2024 г. он был назначен на должность полпреда президента в Уральском федеральном округе. 

