Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Армия РФ пресекла попытку прорыва ВСУ к реке Оскол в Харьковской области

Российские военнослужащие пресекли попытку вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться к реке Оскол южнее поселка Купянск-Узловой Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны России.

«Пресечена попытка прорыва украинских формирований к реке Оскол южнее населенного пункта Купянск-Узловой Харьковской области с целью выхода из кольца окружения. Уничтожено 14 боевиков 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла», – говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что украинские силы были остановлены бойцами группировки войск «Запад». Отмечается, что в районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника.

26 октября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что силы российской группировки «Запад» окружили Купянск. Затем в Минобороны РФ заявили, что украинский МИД признал катастрофичность ситуации в Красноармейске, Димитрове (Мирнограде) и Купянске, где заблокированы военные ВСУ.

Оборонное ведомство также рассказывало, что украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен российским бойцам группировки войск «Запад» в районе Купянска. Там отметили, что ВСУ должны были удерживать дома Купянска против российских штурмовиков. Однако ВС РФ наступала и путь назад украинским солдатам был отрезан. 

