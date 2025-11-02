Армия РФ пресекла попытку прорыва ВСУ к реке Оскол в Харьковской области

Оборонное ведомство также рассказывало, что украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен российским бойцам группировки войск «Запад» в районе Купянска. Там отметили, что ВСУ должны были удерживать дома Купянска против российских штурмовиков. Однако ВС РФ наступала и путь назад украинским солдатам был отрезан.