Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Средства ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА за четыре часа

Ведомости

В период с 12:00 до 15:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Над территорией Брянской области ПВО сбила пять беспилотников. Еще три было уничтожено над Белгородской областью.

Несколькими часами ранее оборонное ведомство сообщало, что над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря средства ПВО сбили 15 дронов в период с 9.00 до 12.00 мск.

За ночь на 2 ноября дежурные средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 164 украинских дрона над регионами России. Больше всего беспилотников сбили над Черным морем (39), Краснодарским краем (32) и Крымом (26). Три дрона перехватили над Азовским морем.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её