Средства ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА за четыре часа

За ночь на 2 ноября дежурные средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 164 украинских дрона над регионами России. Больше всего беспилотников сбили над Черным морем (39), Краснодарским краем (32) и Крымом (26). Три дрона перехватили над Азовским морем.