Средства ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА за четыре часа
В период с 12:00 до 15:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Над территорией Брянской области ПВО сбила пять беспилотников. Еще три было уничтожено над Белгородской областью.
Несколькими часами ранее оборонное ведомство сообщало, что над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря средства ПВО сбили 15 дронов в период с 9.00 до 12.00 мск.
За ночь на 2 ноября дежурные средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 164 украинских дрона над регионами России. Больше всего беспилотников сбили над Черным морем (39), Краснодарским краем (32) и Крымом (26). Три дрона перехватили над Азовским морем.