Средства ПВО уничтожили 22 украинских дрона за пять часов
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили и перехватили 22 украинских беспилотника над разными регионами страны. Об этом сообщает Минобороны в Telegram.
Согласно данным оборонного ведомства, такое количество дронов самолетного типа противника было нейтрализовано в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени.
В частности, 14 беспилотников было уничтожено над территорией Белгородской области, еще по четыре – над Брянской и Курской областями.
До этого в министерстве сообщали, что с 12:00 до 15:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских дронов самолетного типа.
В ночь на 2 ноября силы ПВО уничтожили и перехватили 164 украинских дрона над регионами России.