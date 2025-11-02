Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Средства ПВО уничтожили 22 украинских дрона за пять часов

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили и перехватили 22 украинских беспилотника над разными регионами страны. Об этом сообщает Минобороны в Telegram.

Согласно данным оборонного ведомства, такое количество дронов самолетного типа противника было нейтрализовано в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени.

В частности, 14 беспилотников было уничтожено над территорией Белгородской области, еще по четыре – над Брянской и Курской областями.

До этого в министерстве сообщали, что с 12:00 до 15:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских дронов самолетного типа.

В ночь на 2 ноября силы ПВО уничтожили и перехватили 164 украинских дрона над регионами России.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её