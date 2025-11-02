Опрос: 63% американцев недовольны состоянием экономики при Трампе
Большинство американцев разочарованы подходом президента США Дональда Трампа к экономике, следует из результатов опроса NBC News. 63% избирателей заявили, что он не оправдал их ожиданий в этой сфере.
Опрос, проведенный с 25 по 28 октября среди 1000 избирателей, показал растущее разочарование. Подавляющее большинство респондентов также считают, что Трамп не справляется с защитой интересов среднего класса (65%) и решением проблем инфляции и стоимости жизни (66%).
Общий рейтинг одобрения президента упал на 4 п.п. с марта и составляет 43%, в то время как 55% не одобряют его работу.
На этом фоне избиратели также начали разочаровываться в работе республиканских законодателей. За год до промежуточных выборов 2026 г. демократы лидируют в опросах с преимуществом в 8 п.п.: 50% против 42%.
При этом избиратели разделились во мнениях о том, какая партия лучше справится с экономикой: 38% считают, что республиканцы, а 37% отдают предпочтение демократам.
Опрос проводился на фоне шатдауна правительства США, который длится уже более месяца и затронул продовольственные пособия для нуждающихся семей (SNAP).