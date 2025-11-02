Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Опрос: 63% американцев недовольны состоянием экономики при Трампе

Ведомости

Большинство американцев разочарованы подходом президента США Дональда Трампа к экономике, следует из результатов опроса NBC News. 63% избирателей заявили, что он не оправдал их ожиданий в этой сфере.

Опрос, проведенный с 25 по 28 октября среди 1000 избирателей, показал растущее разочарование. Подавляющее большинство респондентов также считают, что Трамп не справляется с защитой интересов среднего класса (65%) и решением проблем инфляции и стоимости жизни (66%).

Общий рейтинг одобрения президента упал на 4 п.п. с марта и составляет 43%, в то время как 55% не одобряют его работу.

Более 40 млн американцев могут не получить талоны на еду по программе SNAP

Политика / Международные новости

На этом фоне избиратели также начали разочаровываться в работе республиканских законодателей. За год до промежуточных выборов 2026 г. демократы лидируют в опросах с преимуществом в 8 п.п.: 50% против 42%.

При этом избиратели разделились во мнениях о том, какая партия лучше справится с экономикой: 38% считают, что республиканцы, а 37% отдают предпочтение демократам.

Опрос проводился на фоне шатдауна правительства США, который длится уже более месяца и затронул продовольственные пособия для нуждающихся семей (SNAP).

Читайте также:Когда и чем закончится шатдаун в США
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь