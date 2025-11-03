Газета
Главная / Политика /

Трамп назвал ужасной ситуацию с лишением титулов британского принца Эндрю

Ведомости

Президент США Дональд Трамп прокомментировал происходящее в королевской семье Великобритании, назвал ситуацию с принцем Эндрю «ужасной». Король Карл III ранее начал процесс лишения принца Эндрю титулов из-за обвинений в связях с финансистом Джеффри Эпштейном. 

Трамп заявил на борту Air Force One, что испытывает «сочувствие» к членам королевской семьи после того, как Эндрю лишили титулов из-за скандала с Эпштейном.

«То, что случилось с семьей, – это ужасно. Это трагическая ситуация. Очень жаль. Мне очень жаль семью», – сказал он (цитата по Sky News).

Times: Эпштейн продавал секреты принца Эндрю иностранным разведкам

Политика / Международные новости

19 октября принц Эндрю добровольно отказался от титула герцога Йоркского, а на прошлой неделе король Великобритании Карл III начал процесс лишения принца Эндрю титулов. Он будет носить имя Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Эти меры были сочтены необходимыми, несмотря на тот факт, что он продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения, говорится в заявлении Букингемского дворца. Кроме того, принц покинет королевскую ложу и переедет в частное жилье. 

Член королевской семьи лишился своих титулов и привилегий после посмертной публикации мемуаров покойной Вирджинии Джуффре, одной из жертв Эпштейна, пишет Sky News. Она обвинила Эндрю в сексуальном насилии и подала на него в суд в августе 2021 г., но дело было урегулировано во внесудебном порядке. Принц отверг выдвинутые против него обвинения в сексуальном насилии.

Сам Трамп также подвергался давлению из-за своих связей с Эпштейном. После смерти финансиста в 2019 г. президент США заявил, что «понятия не имел» о его преступлениях. Финансист проходил по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Его обвиняли в принуждении детей к сексуальному рабству и вовлечении их в проституцию, а также в сборе компромата на представителей элитных кругов.

