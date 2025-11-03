Трамп назвал ужасной ситуацию с лишением титулов британского принца Эндрю

Сам Трамп также подвергался давлению из-за своих связей с Эпштейном. После смерти финансиста в 2019 г. президент США заявил, что «понятия не имел» о его преступлениях. Финансист проходил по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Его обвиняли в принуждении детей к сексуальному рабству и вовлечении их в проституцию, а также в сборе компромата на представителей элитных кругов.