Администрация Трампа готовится к военной операции в Мексике против наркокартелей
Администрация президента США Дональда Трампа приступила к детальному планированию потенциальной миссии по отправке американских военных и сотрудников разведки в Мексику для борьбы с наркокартелями, сообщает NBC News со ссылкой на источники.
По их словам, на ранних этапах подготовки рассматривается вариант, в котором силы специального назначения будут действовать не только в роли консультантов, но и проводить наземные операции на территории Мексики. В операцию, если она будет утверждена, предполагается вовлечь подразделения объединенного командования спецопераций и сотрудников разведсообщества, в том числе офицеров ЦРУ.
При этом несколько источников подчеркнули, что развертывание войск в Мексике может не состояться: обсуждение масштабов миссии продолжается, окончательное решение еще не принято. Если проект будет окончательно одобрен, администрация намерена держать отдельные аспекты операции в секрете, как это, по их словам, происходило в недавних операциях против судов, подозреваемых в контрабанде наркотиков.
Одна из ключевых предполагаемых тактик – использование беспилотников для ударов по лабораториям и главным фигурам картелей.
Если план будет реализован, это станет качественно новым этапом в кампании США против западноамериканских наркокартелей, пишет NBC News. Предыдущие администрации, как правило, направляли в Мексику подразделения и сотрудников в качестве инструкторов и консультантов, но не для открытого проведения ударных операций на мексиканской территории.
1 ноября The Washington Post писал, что США усиливают военное присутствие у берегов Венесуэлы в рамках операций против наркотрафика, и численность задействованных сил может вырасти до 16 000 военных.