Администрация Трампа готовится к военной операции в Мексике против наркокартелей

При этом несколько источников подчеркнули, что развертывание войск в Мексике может не состояться: обсуждение масштабов миссии продолжается, окончательное решение еще не принято. Если проект будет окончательно одобрен, администрация намерена держать отдельные аспекты операции в секрете, как это, по их словам, происходило в недавних операциях против судов, подозреваемых в контрабанде наркотиков.