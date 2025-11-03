Министр обороны Армении не раскрыл детали обсуждения с США поставок оружия

Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана 11 августа обнародовали текст проекта мирного договора – «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений» из 17 пунктов. Они были парафированы (предварительно одобрены) 8 августа во время визита премьера Никола Пашиняна и президента Ильхама Алиева в США при посредничестве их президента Дональда Трампа. Документ предполагает в том числе создание транспортного коридора вдоль ирано-армянской границы, который будет находиться под управлением американского подрядчика.