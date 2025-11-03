Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Bloomberg: Бабиш готов вернуться к власти в Чехии

Ведомости

Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подписал коалиционное соглашение с двумя политическими партиями, что приблизило его партию «Акция недовольных граждан» (ANO) к возвращению в правительство. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, Бабиш намерен сформировать правительство совместно с партией «Автомобилисты», выступающей против климатической повестки ЕС, и антииммигрантской партии «Свобода и прямая демократия».

Коалиция, получившая название «Движение за перемены», победила на парламентских выборах, состоявшихся в прошлом месяце. Три партии уже согласовали распределение министерских постов и пообещали сохранить приверженность курсу на членство Чехии в Европейском союзе (ЕС) и НАТО.

«Для этой коалиции я являюсь гарантом безопасности и внешней политики. Мы будем действовать как государственные деятели. Дайте нам шанс объединиться», – заявил Бабиш.

По данным Bloomberg, новый парламент планирует утвердить государственный бюджет на 2026 г. до 17 декабря.

В предварительном проекте коалиционного манифеста указано, что пенсионный возраст останется на уровне 65 лет, а национальная валюта будет сохранена. Среди экономических приоритетов будущего правительства названы снижение цен на электроэнергию и развитие атомной энергетики.

4 октября чешское статистическое управление сообщило, что партия Бабиша «Акция недовольных граждан» (ANO) получила 35% голосов на выборах в чешский парламент. Это стало лучшим результатом в истории партии. Коалиция его главного соперника, премьер-министра страны Петра Фиалы, набрала 23%. Politico писало, что победившая партия Бабиша может превратить республику в очередную головную боль для Евросоюза.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте