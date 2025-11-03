Bloomberg: Бабиш готов вернуться к власти в Чехии

4 октября чешское статистическое управление сообщило, что партия Бабиша «Акция недовольных граждан» (ANO) получила 35% голосов на выборах в чешский парламент. Это стало лучшим результатом в истории партии. Коалиция его главного соперника, премьер-министра страны Петра Фиалы, набрала 23%. Politico писало, что победившая партия Бабиша может превратить республику в очередную головную боль для Евросоюза.