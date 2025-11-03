Газета
МИД Италии вызвал посла России Парамонова

Министерство иностранных дел Италии вызвало посла России в стране Алексея Парамонова. Об этом сообщает местное агентство ANSA.

По информации итальянских СМИ, поводом для вызова посла России в Италии стало заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно обрушения части исторической башни Конти в Риме.

3 ноября Захарова в своем Telegram-канале заявила, что Италия скоро рухнет «от экономики до башен» из-за того, что она направляет миллиарды евро на поддержку Украины.

Ранее тем же днем в историческом центре Рима, недалеко от Императорских форумов, частично обрушилась башня Торре деи Конти, где проводились реставрационные работы. В результате инцидента ранения различной степени тяжести получили несколько человек.

