МИД Италии вызвал посла России Парамонова
Министерство иностранных дел Италии вызвало посла России в стране Алексея Парамонова. Об этом сообщает местное агентство ANSA.
По информации итальянских СМИ, поводом для вызова посла России в Италии стало заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно обрушения части исторической башни Конти в Риме.
3 ноября Захарова в своем Telegram-канале заявила, что Италия скоро рухнет «от экономики до башен» из-за того, что она направляет миллиарды евро на поддержку Украины.
Ранее тем же днем в историческом центре Рима, недалеко от Императорских форумов, частично обрушилась башня Торре деи Конти, где проводились реставрационные работы. В результате инцидента ранения различной степени тяжести получили несколько человек.