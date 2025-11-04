Глава «Укрэнерго» посоветовал населению одеваться теплее в квартирах

«Бытовые потребители, которые являются сейчас крупнейшим потребителем электроэнергии на Украине, должны в первую очередь менять свое поведение. Нужно не доводить температуру в помещениях до тех максимально комфортных 20-22 градусов, а надевать дополнительный свитер и этим помочь нашей энергосистеме», – сказал руководитель «Укрэнерго».