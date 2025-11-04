Глава «Укрэнерго» посоветовал населению одеваться теплее в квартирах
Глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил, что жителям Украины стоит «менять свое поведение». Вместо того, чтобы повышать температуру в домах до комфортного уровня, можно надевать «дополнительный свитер», посоветовал он в эфире украинского телеканала ICTV.
«Бытовые потребители, которые являются сейчас крупнейшим потребителем электроэнергии на Украине, должны в первую очередь менять свое поведение. Нужно не доводить температуру в помещениях до тех максимально комфортных 20-22 градусов, а надевать дополнительный свитер и этим помочь нашей энергосистеме», – сказал руководитель «Укрэнерго».
3 ноября Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками по энергетическим объектам на Украине. По информации «Укрэнерго», после этого в нескольких областях республики потребители остались без электроэнергии. Самой сложной ситуация была в Донецкой области, отмечалось в сообщении компании.
«Укрэнерго» также предупреждала украинцев о массовых отключениях электроэнергии по всей стране 31 октября. Наиболее вероятным тогда называли отсутствие света в период с 16:00 до 18:00 по местному времени (17:00 – 19:00 мск).