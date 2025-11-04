Bloomberg: лидеры ЕС не хотят злить Трампа своим приездом на саммит в Колумбии

31 октября The Washington Post писала, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой укрепить свой военный потенциал на фоне наращивания американского присутствия в Карибском бассейне. Тогда же издание сообщало, что Вашингтон планирует нанести удары по военным объектам в Венесуэле, которые используются для контрабанды наркотиков.