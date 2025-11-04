Bloomberg: лидеры ЕС не хотят злить Трампа своим приездом на саммит в Колумбии
Большинство глав европейских государств не поедут на саммит сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) в Колумбии, т. к. не хотят раздражать президента США Дональда Трампа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники издания рассказали, что только пятеро европейских лидеров примут участие в саммите. Агентство напомнило, что, по словам пресс-секретаря канцлера ФРГ Фридриха Мерца Стефана Корнелиуса, тот отказался приехать в Колумбию якобы из-за «низкой активности других глав государств и правительств».
«Низкая посещаемость ожидается отчасти из-за все более агрессивной позиции Вашингтона в регионе», – отмечает Bloomberg, комментируя обвинения США в отношении Венесуэлы и Колумбии в незаконном обороте наркотиков.
Саммит пройдет 9-10 ноября в Санта-Марте (Колумбия).
31 октября The Washington Post писала, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой укрепить свой военный потенциал на фоне наращивания американского присутствия в Карибском бассейне. Тогда же издание сообщало, что Вашингтон планирует нанести удары по военным объектам в Венесуэле, которые используются для контрабанды наркотиков.
После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия осуществляет контакты с Венесуэлой, страны связывают различные договорные обязательства.