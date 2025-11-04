Газета
Главная / Политика /

Bloomberg: лидеры ЕС не хотят злить Трампа своим приездом на саммит в Колумбии

Ведомости

Большинство глав европейских государств не поедут на саммит сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) в Колумбии, т. к. не хотят раздражать президента США Дональда Трампа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что только пятеро европейских лидеров примут участие в саммите. Агентство напомнило, что, по словам пресс-секретаря канцлера ФРГ Фридриха Мерца Стефана Корнелиуса, тот отказался приехать в Колумбию якобы из-за «низкой активности других глав государств и правительств».

«Низкая посещаемость ожидается отчасти из-за все более агрессивной позиции Вашингтона в регионе», – отмечает Bloomberg, комментируя обвинения США в отношении Венесуэлы и Колумбии в незаконном обороте наркотиков.

Саммит пройдет 9-10 ноября в Санта-Марте (Колумбия).

31 октября The Washington Post писала, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой укрепить свой военный потенциал на фоне наращивания американского присутствия в Карибском бассейне. Тогда же издание сообщало, что Вашингтон планирует нанести удары по военным объектам в Венесуэле, которые используются для контрабанды наркотиков.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия осуществляет контакты с Венесуэлой, страны связывают различные договорные обязательства.

