Путин подписал закон о призыве на службу круглый год

Призыв 2025 г. будет последним в истории России, проводившемся дважды в год с перерывами. При этом и с 1 января 2026 г. сроки отправки будущих военнослужащих на места прохождения службы останутся теми же: с 1 апреля по 15 июля и 1 с октября по 31 декабря. В остальное время молодые люди смогут проходить все необходимые подготовительные процедуры, например, медицинскую комиссию.