Путин подписал закон о призыве на службу круглый год
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому призыв на военную службу в России будет производиться в течение всего года. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Призыв 2025 г. будет последним в истории России, проводившемся дважды в год с перерывами. При этом и с 1 января 2026 г. сроки отправки будущих военнослужащих на места прохождения службы останутся теми же: с 1 апреля по 15 июля и 1 с октября по 31 декабря. В остальное время молодые люди смогут проходить все необходимые подготовительные процедуры, например, медицинскую комиссию.
29 октября закон одобрил Совет Федерации. В Госдуме его приняли в первом чтении 24 сентября, во втором – 21 октября, в третьем – 28 октября 2025 г. По мнению авторов законопроекта, депутатов Госдумы Андрея Картаполова и Андрея Красова, такие изменения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу».