Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Сенаторы одобрили закон о круглогодичном призыве на службу

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон о призыве на военную службу в течение всего календарного года. Это следует из думской электронной базы. Призыв 2025 г. станет последним в истории России, который проводили дважды в год с перерывами.

Закон предполагает, что с 1 января 2026 г. призыв будет проходить постоянно – с 1 января по 31 декабря. При этом сроки отправки молодых людей на места прохождения службы останутся теми же: с 1 апреля по 15 июля и 1 с октября по 31 декабря.

В Госдуме закон приняли в первом чтении 24 сентября, во втором – 21 октября, в третьем – 28 октября 2025 г.

Законопроект был внесен 22 июля депутатами Госдумы Андреем Картаполовым и Андреем Красовым. В пояснительной записке сообщалось, что изменения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её