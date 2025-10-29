Сенаторы одобрили закон о круглогодичном призыве на службу

Закон предполагает, что с 1 января 2026 г. призыв будет проходить постоянно – с 1 января по 31 декабря. При этом сроки отправки молодых людей на места прохождения службы останутся теми же: с 1 апреля по 15 июля и 1 с октября по 31 декабря.