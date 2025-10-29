Сенаторы одобрили закон о круглогодичном призыве на службу
Совет Федерации одобрил закон о призыве на военную службу в течение всего календарного года. Это следует из думской электронной базы. Призыв 2025 г. станет последним в истории России, который проводили дважды в год с перерывами.
Закон предполагает, что с 1 января 2026 г. призыв будет проходить постоянно – с 1 января по 31 декабря. При этом сроки отправки молодых людей на места прохождения службы останутся теми же: с 1 апреля по 15 июля и 1 с октября по 31 декабря.
В Госдуме закон приняли в первом чтении 24 сентября, во втором – 21 октября, в третьем – 28 октября 2025 г.
Законопроект был внесен 22 июля депутатами Госдумы Андреем Картаполовым и Андреем Красовым. В пояснительной записке сообщалось, что изменения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу».