В сенате США признали отставание от России по модернизации ядерного оружия
Соединенные Штаты пока отстают от Москвы и Пекина в рамках модернизации арсенала ядерного оружия, заявил председатель комитета сената США по делам вооруженных сил Роджер Уикер во время слушаний по утверждению кандидатур на должности в Пентагоне.
«Китай и Россия быстро наращивают свои ядерные арсеналы, в то время как наши собственные программы модернизации отстают от графика», – отметил Уикер (цитата по «РИА Новости»).
3 ноября президент США Дональд Трамп сказал, что оценивает российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина как умных и решительных глав государств. Он подчеркнул, что к ним стоит относиться с серьезностью. Тогда же глава Белого дома объяснил, что США собираются испытывать ядерное оружие, как это делают другие страны.
30 октября Трамп сообщил, что дал Пентагону поручение начать «испытания» ядерного оружия «на равной основе» с другими государствами. До этого США не проводили военные ядерные взрывы с 1992 г.