В сенате США признали отставание от России по модернизации ядерного оружия

3 ноября президент США Дональд Трамп сказал, что оценивает российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина как умных и решительных глав государств. Он подчеркнул, что к ним стоит относиться с серьезностью. Тогда же глава Белого дома объяснил, что США собираются испытывать ядерное оружие, как это делают другие страны.