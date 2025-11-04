Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: РФ перестала делиться с США картами линии фронта на Украине

Ведомости

Россия больше не передает США карты с обозначениями линии фронта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сейчас не передаем. Когда были контакты, то, разумеется, пояснения по картам давались», – отметил представитель Кремля.

20 октября замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия в контактах с Соединенными Штатами пытается донести, что саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задал рамки. В них, по его словам, и нужно работать для урегулирования украинского кризиса.

При этом 27 октября Песков не стал раскрывать детали концепции урегулирования конфликта между Россией и Украиной, которая была предложена Вашингтоном на саммите в Анкоридже. Он также не комментировал, насколько идеи США сопоставимы с представлениями РФ по гарантиям безопасности и со стамбульскими договоренностями.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её