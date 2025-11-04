Песков: РФ перестала делиться с США картами линии фронта на Украине
Россия больше не передает США карты с обозначениями линии фронта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Сейчас не передаем. Когда были контакты, то, разумеется, пояснения по картам давались», – отметил представитель Кремля.
20 октября замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия в контактах с Соединенными Штатами пытается донести, что саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задал рамки. В них, по его словам, и нужно работать для урегулирования украинского кризиса.
При этом 27 октября Песков не стал раскрывать детали концепции урегулирования конфликта между Россией и Украиной, которая была предложена Вашингтоном на саммите в Анкоридже. Он также не комментировал, насколько идеи США сопоставимы с представлениями РФ по гарантиям безопасности и со стамбульскими договоренностями.