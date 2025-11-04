Песков: РФ перестала делиться с США картами линии фронта на Украине

При этом 27 октября Песков не стал раскрывать детали концепции урегулирования конфликта между Россией и Украиной, которая была предложена Вашингтоном на саммите в Анкоридже. Он также не комментировал, насколько идеи США сопоставимы с представлениями РФ по гарантиям безопасности и со стамбульскими договоренностями.