Песков сообщил о постоянных рабочих контактах России и Венесуэлы

31 октября The Washington Post писала, что венесуэльский лидер Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану, чтобы указанные государства помогли укрепить стране военный потенциал на фоне наращивания американского присутствия в Карибском бассейне. По данным издания, речь могла идти о предоставлении Венесуэле защитных радаров, а также ремонте самолетов и, возможно, ракет.