Песков сообщил о постоянных рабочих контактах России и Венесуэлы

Ведомости

Россия и Венесуэла имеют постоянные рабочие контакты, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У нас контакты с Венесуэлой постоянные рабочие», – сказал представитель Кремля. При этом он отметил, что не будет детализировать содержание этой коммуникации.

31 октября The Washington Post писала, что венесуэльский лидер Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану, чтобы указанные государства помогли укрепить стране военный потенциал на фоне наращивания американского присутствия в Карибском бассейне. По данным издания, речь могла идти о предоставлении Венесуэле защитных радаров, а также ремонте самолетов и, возможно, ракет.

2 ноября, комментируя эту публикацию, Песков говорил, что Россия осуществляет контакты с Венесуэлой, страны связывают различные договорные обязательства.

