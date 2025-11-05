Газета
Армия Судана отклонила предложение США о прекращении огня

Суданская армия отвергла предложение США о перемирии и заявила о намерении мобилизовать население для борьбы с Силами быстрого реагирования (СБР), контролирующими значительную часть западной территории страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Решение принято после экстренного заседания военного совета под председательством главнокомандующего Абдель Фаттаха аль-Бурхана. На встрече обсуждалась ситуация с безопасностью после того, как в прошлом месяце СБР установили контроль над городом Эль-Фашир – последним оплотом правительственных войск в регионе Дарфур.

В заявлении совета говорится, что армия «выражает благодарность правительству США» за усилия по поиску путей к миру, однако намерена «мобилизовать суданцев для поддержки вооруженных сил» и продолжить борьбу с повстанцами в рамках «всеобщей мобилизации и защиты государства от мятежа».

28 октября The Guardian писал, что из суданского города Эль-Фашир поступают сообщения о массовых убийствах и этнических чистках, произошедших после того, как СБР установили контроль над городом. По данным Объединенных сил, союзных суданской армии, за последние дни более 2000 мирных жителей были казнены бойцами СБР.

Читайте также:Суданские мятежники захватили последний оплот правительства в Дарфуре
