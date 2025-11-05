Армия Судана отклонила предложение США о прекращении огня

В заявлении совета говорится, что армия «выражает благодарность правительству США» за усилия по поиску путей к миру, однако намерена «мобилизовать суданцев для поддержки вооруженных сил» и продолжить борьбу с повстанцами в рамках «всеобщей мобилизации и защиты государства от мятежа».