Армия Судана отклонила предложение США о прекращении огня
Суданская армия отвергла предложение США о перемирии и заявила о намерении мобилизовать население для борьбы с Силами быстрого реагирования (СБР), контролирующими значительную часть западной территории страны. Об этом сообщает Bloomberg.
Решение принято после экстренного заседания военного совета под председательством главнокомандующего Абдель Фаттаха аль-Бурхана. На встрече обсуждалась ситуация с безопасностью после того, как в прошлом месяце СБР установили контроль над городом Эль-Фашир – последним оплотом правительственных войск в регионе Дарфур.
В заявлении совета говорится, что армия «выражает благодарность правительству США» за усилия по поиску путей к миру, однако намерена «мобилизовать суданцев для поддержки вооруженных сил» и продолжить борьбу с повстанцами в рамках «всеобщей мобилизации и защиты государства от мятежа».
28 октября The Guardian писал, что из суданского города Эль-Фашир поступают сообщения о массовых убийствах и этнических чистках, произошедших после того, как СБР установили контроль над городом. По данным Объединенных сил, союзных суданской армии, за последние дни более 2000 мирных жителей были казнены бойцами СБР.