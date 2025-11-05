Прокуратура Сербии обвинила Вучича в превышении полномочий

1 ноября стало известно, что в сербском Нови-Саде на годовщину трагедии на вокзале собрались около 39 000 человек. Год назад после реконструкции здания железнодорожного вокзала в Нови-Сад обрушился на стоявших под ним людей. Тогда погибли 16 человек.