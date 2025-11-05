Прокуратура Сербии обвинила Вучича в превышении полномочий
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью (JTOK) Сербии обвинила президента республики Александра Вучича в превышении полномочий и в злоупотреблении ими. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.
Речь идет о выступлении главы Сербии в программе Миломира Марича 3 ноября 2025 г. на TV Prva. Вучич заявил, что возбужденные дела «фиктивны». По версии ведомства, глава Сербии тем самым «пытается оказать несанкционированное влияние на исход возбужденных дел с позиции власти и полномочий президента».
В заявлении говорится, что Вучич своими высказываниями принизил и криминализировал прокуроров JTOK. Ведомство считает, что такое поведение «напрямую препятствуют осуществлению правосудия, подрывая конституционный и правовой порядок, а также верховенство права».
3 ноября Вучич заявил о готовности провести парламентские выборы раньше запланированного срока. Решение он объяснил необходимостью ответить на массовые антиправительственные протесты, которые прошли в стране в последние недели.
1 ноября стало известно, что в сербском Нови-Саде на годовщину трагедии на вокзале собрались около 39 000 человек. Год назад после реконструкции здания железнодорожного вокзала в Нови-Сад обрушился на стоявших под ним людей. Тогда погибли 16 человек.