Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Прокуратура Сербии обвинила Вучича в превышении полномочий

Ведомости

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью (JTOK) Сербии обвинила президента республики Александра Вучича в превышении полномочий и в злоупотреблении ими. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

Речь идет о выступлении главы Сербии в программе Миломира Марича 3 ноября 2025 г. на TV Prva. Вучич заявил, что возбужденные дела «фиктивны». По версии ведомства, глава Сербии тем самым «пытается оказать несанкционированное влияние на исход возбужденных дел с позиции власти и полномочий президента».

В заявлении говорится, что Вучич своими высказываниями принизил и криминализировал прокуроров JTOK. Ведомство считает, что такое поведение «напрямую препятствуют осуществлению правосудия, подрывая конституционный и правовой порядок, а также верховенство права».

3 ноября Вучич заявил о готовности провести парламентские выборы раньше запланированного срока. Решение он объяснил необходимостью ответить на массовые антиправительственные протесты, которые прошли в стране в последние недели.

1 ноября стало известно, что в сербском Нови-Саде на годовщину трагедии на вокзале собрались около 39 000 человек. Год назад после реконструкции здания железнодорожного вокзала в Нови-Сад обрушился на стоявших под ним людей. Тогда погибли 16 человек.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь