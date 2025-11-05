ЕС передал Армении план действий по изменениям визового режима

План действий по «либерализации визового режима» Армении официально передан Еревану на встрече вице-премьера страны Мгера Григоряна с делегацией во главе с заместителем гендиректора Европейской комиссии (ЕК) по вопросам миграции и внутренних дел Йоханнесом Люхнером. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.