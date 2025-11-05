Газета
ЕС передал Армении план действий по изменениям визового режима

План действий по «либерализации визового режима» Армении официально передан Еревану на встрече вице-премьера страны Мгера Григоряна с делегацией во главе с заместителем гендиректора Европейской комиссии (ЕК) по вопросам миграции и внутренних дел Йоханнесом Люхнером. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Стороны отметили значительный прогресс, достигнутый в рамках диалога по визовому режиму, начатого в прошлом году. Передача плана действий стала очередным шагом на пути к его практической реализации.

Григорян подтвердил приверженность Армении выполнению обязательств в рамках программы, подчеркнув, что страна уже провела ряд необходимых реформ и намерена продолжить их в ближайшее время.

В свою очередь Люхнер высоко оценил усилия правительства Армении и отметил, что республика «уверенно продвигается по пути либерализации визового режима».

6 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал распоряжение о создании в структуре министерства иностранных дел департамента европейской интеграции.

Создание нового подразделения стало очередным шагом в рамках курса на сближение Армении с Европейским союзом. 4 апреля президент Ваагн Хачатурян подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз». Документ был одобрен парламентом 26 марта, «за» проголосовали 64 депутата, «против» – семь.

