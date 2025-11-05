МУС отказался от ПО Microsoft на фоне риска введения санкций со стороны США
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге отказался от использования программного обеспечения (ПО) американской Microsoft в пользу европейской альтернативы Open Desk. Такое решение приняли на фоне риска введения санкций со стороны США. Об этом сообщает NRC.
Отмечается, что Open Desk является программой с открытым исходным кодом. Новое ПО предоставила немецкая компания Zendis. Его создали при поддержке правительства Германии в целях укрепления цифрового суверенитета правительств на национальном уровне.
По данным газеты, в Microsoft заявили, что МУС не прервал все контакты с организацией и по-прежнему является ее клиентом.
22 сентября Reuters писало, что Вашингтон рассматривают возможность введения санкций против всего МУС. По данным агентства, речь идет о введении «санкций в отношении юридических лиц». Один из американских чиновников подтвердил, что рассматривается возможность введения санкций в отношении всего учреждения, но сроки реализации такой меры пока не определены.
В августе США уже ввели санкции против четырех судей МУС – Кимберли Прост (Канада), Николя Гийу (Франция), Нажат Шамим Хан (Фиджи) и Маме Мандиайе Нианг (Сенегал). В Вашингтоне заявили, что выступают против «политизации МУС, злоупотребления властью и незаконного превышения судебных полномочий». Госдепартамент охарактеризовал деятельность суда как «угрозу национальной безопасности США» и инструмент судебного давления на Соединенные Штаты и их союзника Израиль.