Белоусов рассказал об учениях США с отработкой ракетно-ядерного удара по России

Министр также предложил немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям в РФ. «США занимаются форсированной модернизацией своих стратегических наступательных вооружений», – добавил он. Министр отметил, что выход США из моратория на проведение ядерных испытаний стал бы логичным продолжением их политики по разрушению системы контроля над вооружениями. Как отметил министр обороны, ракеты Dark Eagle, которые США планируют развернуть в Европе, могут долетать до Центральной России за шесть-семь минут.