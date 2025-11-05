Газета
Политика

Белоусов рассказал об учениях США с отработкой ракетно-ядерного удара по России

Ведомости

В октябре Вашингтон провел учения с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по территории России. Об этом рассказал глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза, передает Кремль.

Он отметил, что США регулярно проводят учения стратегических наступательных сил. Последнее из них – Global Thunder 2025 – состоялось в октябре. Именно в рамках этих учений американские военные отработали удары по РФ.  

По словам Белоусова, возможное возобновление ядерных испытаний США «существенно повышает уровень военной опасности для России». Вследствие этого Москве необходимо поддерживать ядерный потенциал для ответа в случае атаки.

Путин назвал заявление Трампа о ядерных испытаниях серьезным вопросом

Политика / Международные отношения

Министр также предложил немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям в РФ. «США занимаются форсированной модернизацией своих стратегических наступательных вооружений», – добавил он. Министр отметил, что выход США из моратория на проведение ядерных испытаний стал бы логичным продолжением их политики по разрушению системы контроля над вооружениями. Как отметил министр обороны, ракеты Dark Eagle, которые США планируют развернуть в Европе, могут долетать до Центральной России за шесть-семь минут.

30 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что дал Пентагону поручение начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими государствами. До этого США не проводили военные ядерные взрывы с 1992 г.

