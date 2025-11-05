Кремль: Россия не принимает участия в гонке вооружений

30 октября Трамп поручил Пентагону начать подготовку испытаний ядерного оружия наравне с программами других стран. Позже Трамп сообщил журналистам, что, по его мнению, все страны проводят такие испытания. По его словам, у США больше ядерного арсенала, чем у любой другой страны, но ядерные тесты были остановлены много лет назад. Однако, когда все проводят испытания, это кажется уместным, добавил Трамп.