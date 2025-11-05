Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль: Россия не принимает участия в гонке вооружений

Ведомости

Россия не участвует в гонке вооружений, а сосредоточена на развитии собственных оборонных систем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что российская ядерная триада полностью обновлена и сегодня является «фактически самой современной в мире». По словам представителя Кремля, происходящее на международной арене подтверждает правильность решений, принятых в отношении ее модернизации.

30 октября Трамп поручил Пентагону начать подготовку испытаний ядерного оружия наравне с программами других стран. Позже Трамп сообщил журналистам, что, по его мнению, все страны проводят такие испытания. По его словам, у США больше ядерного арсенала, чем у любой другой страны, но ядерные тесты были остановлены много лет назад. Однако, когда все проводят испытания, это кажется уместным, добавил Трамп.

Американские СМИ после этого сообщили, что новые ядерные испытания в США могут спровоцировать гонку вооружений в мире.

5 ноября США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без ядерной боеголовки. По информации США, испытания прошли успешно и подтвердили надежность системы.

Читайте также:США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте