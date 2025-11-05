Кремль: Россия не принимает участия в гонке вооружений
Россия не участвует в гонке вооружений, а сосредоточена на развитии собственных оборонных систем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что российская ядерная триада полностью обновлена и сегодня является «фактически самой современной в мире». По словам представителя Кремля, происходящее на международной арене подтверждает правильность решений, принятых в отношении ее модернизации.
30 октября Трамп поручил Пентагону начать подготовку испытаний ядерного оружия наравне с программами других стран. Позже Трамп сообщил журналистам, что, по его мнению, все страны проводят такие испытания. По его словам, у США больше ядерного арсенала, чем у любой другой страны, но ядерные тесты были остановлены много лет назад. Однако, когда все проводят испытания, это кажется уместным, добавил Трамп.
Американские СМИ после этого сообщили, что новые ядерные испытания в США могут спровоцировать гонку вооружений в мире.
5 ноября США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без ядерной боеголовки. По информации США, испытания прошли успешно и подтвердили надежность системы.