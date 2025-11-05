Газета
Путин: мнение граждан должно стать показателем эффективности нацполитики

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что мнение граждан должно стать одним из ключевых показателей эффективности национальной политики. Об этом он сказал на заседании Совета по межнациональным отношениям.

По словам главы государства, важно учитывать, как люди сами оценивают состояние межнациональных отношений в своих регионах и качество работы властей в этой сфере. Путин отметил, что именно общественное восприятие является главным индикатором «в столь чувствительной области».

В ходе своего выступления глава российского государства также предложил повысить уровень координации по вопросам межнациональных отношений, поручив создать правительственную комиссию, которая займется этой сферой.

