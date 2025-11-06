Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Euractiv: в ЕК предложили альтернативы «репарационному кредиту» для Киева

Ведомости

Еврокомиссия рассматривает средства, полученные из совместного долга и грантов стран – членов Евросоюза (ЕС), в качестве альтернативного источника финансирования Украины, сообщил портал Euractiv со ссылкой на три источника.

По словам собеседников издания, указанные инициативы будут зафиксированы в документе, который получат государства ЕС уже в ближайшие недели. При этом такие меры станут дополнением к так называемому «репарационному кредиту».

Кредит в размере 140 млрд евро все еще остается более предпочтительным для Еврокомиссии, отметил Euractiv. Такой выбор делается, несмотря на то что Бельгия отказалась от этой схемы на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

30 октября Politico писало, что европейские послы обсуждали план финансирования репараций Украине за счет доходов от российских замороженных активов, однако на встрече в Брюсселе не достигли существенного прогресса. По данным издания, документ с вариантами финансирования будет представлен «в какой-то момент», но конкретные сроки не называются.

23 октября Bloomberg сообщал, что лидеры ЕС отложили решение по возможности использования активов РФ до декабря. Это обусловлено требованием Бельгии, в которой находится большая часть активов, предоставить дополнительные гарантии, исключающие ее ответственность за риски.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её