Главная / Политика /

Российские военные отразили три атаки ВСУ в Харьковской области

Ведомости

ВСУ трижды пытались деблокировать окружение в Харьковской области, но российские военные отразили все три атаки, сообщили в Минобороны РФ.

В районе населенного пункта Петровка российская армия не дала прорваться штурмовой группе ВСУ к разрушенной переправе через реку Оскол для ее восстановления.

Кроме того, российские войска отразили 13 украинских атак в районе Гришино в Донецкой народной республике (ДНР) и сорвали три попытки вырваться из кольца окружения, рассказали в оборонном ведомстве.

Вооруженные силы РФ за сутки также заняли 64 здания в Красноармейске.

5 ноября в Минобороны РФ заявили, что украинские подразделения несут серьезные потери под ударами российских сил и не имеют иных вариантов спасения, кроме добровольной сдачи в плен.

4 ноября российские военные также сорвали попытку ВСУ прорваться к реке Оскол в районе Петровки Харьковской области. В районе Купянска подразделения 6-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника, сообщали в Минобороны.

