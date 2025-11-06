Российские военные отразили три атаки ВСУ в Харьковской области
ВСУ трижды пытались деблокировать окружение в Харьковской области, но российские военные отразили все три атаки, сообщили в Минобороны РФ.
В районе населенного пункта Петровка российская армия не дала прорваться штурмовой группе ВСУ к разрушенной переправе через реку Оскол для ее восстановления.
Кроме того, российские войска отразили 13 украинских атак в районе Гришино в Донецкой народной республике (ДНР) и сорвали три попытки вырваться из кольца окружения, рассказали в оборонном ведомстве.
Вооруженные силы РФ за сутки также заняли 64 здания в Красноармейске.
5 ноября в Минобороны РФ заявили, что украинские подразделения несут серьезные потери под ударами российских сил и не имеют иных вариантов спасения, кроме добровольной сдачи в плен.
4 ноября российские военные также сорвали попытку ВСУ прорваться к реке Оскол в районе Петровки Харьковской области. В районе Купянска подразделения 6-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника, сообщали в Минобороны.