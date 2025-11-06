Politico: семь стран ЕС предложили ввести пошлины на товары из России

Бизнесу из Европы запрещается участие в предоставлении туристических услуг в России и организации поездок в РФ. Предусмотренные пакетом ограничения также включают новый механизм ограничения передвижения российских дипломатов по территории Евросоюза. Дополнительно Евросоюз запретил поставки в Россию декоративных растений, включая розы, рододендроны и азалии.