Politico: семь стран ЕС предложили ввести пошлины на товары из России
Семь государств Евросоюза призвали Еврокомиссию ввести импортные пошлины на товары из России, совокупный объем экспорта которых в 2024 г. составил 5,4 млрд евро. Об этом сообщает издание Politico.
Согласно публикации, с инициативой выступили Германия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция и Эстония.
Предложение появилось после вступления в силу 19-го пакета антироссийских санкций ЕС, принятого 23 октября. Он направлен против энергетической инфраструктуры России и включает ограничения на импорт СПГ, деятельность крупнейших нефтяных компаний и судов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что новые меры предусматривают запрет на импорт российского СПГ и транзакции с ведущими нефтяными компаниями РФ. Ограничения вводятся поэтапно: краткосрочные контракты прекратят действие через шесть месяцев, долгосрочные – с 1 января 2027 г.
Под рестрикции также попали 118 судов так называемого «теневого флота», 45 организаций, включая 12 компаний из Китая и Гонконга.
Кроме того, с 12 ноября вступит в силу полный запрет на операции с пятью российскими банками – НКО «Истина» (АО), ООО «Земский банк», ПАО «Абсолют банк», ПАО «МТС-банк» и АО «Альфа-банк».
Новый пакет санкций также ограничивает участие европейского бизнеса в предоставлении туристических услуг в России и вводит дополнительные меры по контролю за перемещением российских дипломатов по территории ЕС.
Бизнесу из Европы запрещается участие в предоставлении туристических услуг в России и организации поездок в РФ. Предусмотренные пакетом ограничения также включают новый механизм ограничения передвижения российских дипломатов по территории Евросоюза. Дополнительно Евросоюз запретил поставки в Россию декоративных растений, включая розы, рододендроны и азалии.