Кремль допустил введение новых ограничений в передвижении дипломатов РФ
Российские дипломаты уже ограничены в передвижениях по Шенгенской зоне, вполне вероятно, что будут вводиться дальнейшие ограничения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Дипломаты уже должны информировать, то есть уже дипломаты ограничены в своих передвижениях по территории Шенгенской зоны. Вполне можно предположить, что какие-то дальнейшие ограничения для российских граждан европейцы будут вводить», – подчеркнул представитель Кремля.
23 октября глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз (ЕС) официально принял новый пакет антироссийских санкций. Предусмотренные списком ограничения, в частности, включают новый механизм ограничения передвижения российских дипломатов по территории объединения.
В сентябре директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников предупреждал, что российская сторона адекватно, но неизбежно ответит, если ЕС примет решение ограничить дипломатов в передвижениях.