Песков: Путин регулярно общается с лидерами стран Азии и Австралии

Ведомости

Президент Владимир Путин поддерживает постоянные контакты с лидерами стран Азии и Австралии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, такие разговоры проходят регулярно, но Кремль не всегда сообщает о них публично.

Представитель Кремля подчеркнул, что у Путина «очень хорошие, искренние, дружеские отношения» со многими лидерами региона, что позволяет «эффективно решать межгосударственные вопросы».

Песков также прокомментировал отношения России и НАТО, заявив, что в действиях альянса наблюдается противоречие. «С одной стороны, они говорят, что не слушают Россию, а с другой – что не понимают ее», – отметил он.

Также в Кремле отреагировали на проведение саммита С5+1 в США. Песков назвал его нормальным развитием внешней политики и выстраиванием собственных отношений с партнерами. Он привел в пример российский формат таких встреч – Россия – Центральная Азия.

14 октября президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор. Его центральной темой стали итоги саммита Центральная Азия – Россия и заседания Совета глав стран СНГ, которые прошли в Душанбе.

Стороны подчеркнули готовность к дальнейшим мерам по развитию таджикско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.

