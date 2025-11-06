Посольство Франции назвало безосновательными сообщения об ограничениях в визах

5 ноября Politico писало, что Евросоюз готовится ужесточить визовые правила для граждан России. Согласно материалу, Еврокомиссия может усложнить процесс выдачи виз, но не может ввести полный запрет на въезд для российских туристов. Венгрия, Франция, Испания и Италия выступают против полного запрета на въезд для российских туристов, в то время как страны Балтии поддерживают более жесткие меры.