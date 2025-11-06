Посольство Франции назвало безосновательными сообщения об ограничениях в визах
Сообщения о возможном введении ограничений в выдаче виз российским гражданам являются безосновательными. Об этом РБК сообщили в посольстве Франции.
В дипмиссии отметили, что политика Парижа в данном вопросе остается неизменной.
5 ноября Politico писало, что Евросоюз готовится ужесточить визовые правила для граждан России. Согласно материалу, Еврокомиссия может усложнить процесс выдачи виз, но не может ввести полный запрет на въезд для российских туристов. Венгрия, Франция, Испания и Италия выступают против полного запрета на въезд для российских туристов, в то время как страны Балтии поддерживают более жесткие меры.
В посольстве ФРГ в Москве сообщили, что с 1 января 2026 г. Германия запретит въезд гражданам России, у которых нет биометрических заграничных паспортов. Исключение составят только те случаи, когда в небиометрическом паспорте уже проставлена действующая германская виза.