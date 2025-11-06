Уиткофф выразил уверенность в способности США урегулировать конфликт на Украине

Позже американский лидер выразил уверенность, что российско-украинский конфликт будет урегулирован. «Я думал, что все пойдет проще из-за моих отношений с президентом [РФ Владимиром] Путиным – он оказался немного другим. Но, думаю, это все равно будет решено», – сказал он.