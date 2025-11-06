Уиткофф выразил уверенность в способности США урегулировать конфликт на Украине
Вашингтон сможет способствовать урегулированию конфликта на Украине. Для этого необходимо провести много технической работы и согласовать «протоколы безопасности» для Киева. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе американского бизнес-форума.
«Это, вероятно, самое важное, что нужно урегулировать следующим», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).
27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что урегулировал восемь мировых конфликтов с начала своего президентского срока и уверен, что девятым станет противостояние России и Украины.
Позже американский лидер выразил уверенность, что российско-украинский конфликт будет урегулирован. «Я думал, что все пойдет проще из-за моих отношений с президентом [РФ Владимиром] Путиным – он оказался немного другим. Но, думаю, это все равно будет решено», – сказал он.