Небензя заявил, что поговорил с Уолтцем «за жизнь»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя встретился с коллегой из США Майком Уолтцем и обсудил с ним проект резолюции о международных силах безопасности в Газе. Об этом Небензя сообщил «РИА Новости».

Небензя уточнил, что встреча носила характер визита вежливости, в ходе которого стороны обсудили сотрудничество в рамках ООН и «просто поговорили за жизнь».

«По-моему, мы, без ложной скромности, произвели друг на друга хорошее впечатление», – сказал он.

Особое внимание в ходе встречи было уделено американскому проекту резолюции по Газе, который в настоящее время продвигают США. Российский дипломат отметил, что в документе остается значительное количество вопросов, требующих дальнейшего обсуждения.

4 ноября США предложили проект резолюции Совета Безопасности ООН о размещении международных сил безопасности в секторе Газа в рамках соглашения о прекращении огня в анклаве.

19 сентября сенат США одобрил кандидатуру бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца на пост посла США при ООН. Результат голосования составил 47 «за» и 43 «против». Это завершило почти девятимесячный период отсутствия у США постоянного представителя в этой организации.

