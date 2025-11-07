Politico: ЕС может не успеть принять решение по активам России для Киева

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер затрудняет процесс из-за внутренних бюджетных проблем и опасений, связанных с юридическими рисками экспроприации замороженных российских активов. Средства на оборону у Украины могут закончиться средства весной 2026 г., а дефицит бюджета страны на протяжении следующих двух лет оценивается в $60 млрд.