Politico: ЕС может не успеть принять решение по активам России для Киева
Европейские власти могут не успеть принять решение по активам РФ для Киева, пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников. Сейчас Еврокомиссия ведет переговоры с правительством Бельгии о предоставлении Украине кредита в размере 140 млрд евро.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер затрудняет процесс из-за внутренних бюджетных проблем и опасений, связанных с юридическими рисками экспроприации замороженных российских активов. Средства на оборону у Украины могут закончиться средства весной 2026 г., а дефицит бюджета страны на протяжении следующих двух лет оценивается в $60 млрд.
Согласно материалу, как только обеспокоенность Бельгии будет удовлетворена, ЕК официально предложит законопроект о репарационном кредите в ближайшие недели. Последний раунд переговоров пройдет утром 7 ноября. «Неудача вынудит лидеров блока искать средства из собственной казны, чтобы поддержать оборону Киева», – говорится в материале.
Euronews сообщал, что депозитарий Euroclear в Брюсселе должен будет передать замороженные российские активы ЕК. Средства планируется использовать для выдачи Украине кредита в размере около 140 млрд евро, который будет выплачиваться поэтапно.
4 ноября Евросоюз выделил для Украины 1,8 млрд евро финансовой помощи в рамках инструмента Ukraine Facility. По данным Совета ЕС, финансирование будет направлено на укрепление стабильности Украины в макрофинансовой сфере, а также на поддержку дальнейшего государственного управления в республике.