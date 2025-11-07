МИД Финляндии: ЕС ужесточит правила выдачи многократных виз для россиян
Евросоюз ужесточает выдачу многократных виз для граждан России. О новых правилах будет объявлено 7 ноября. Об этом сообщает Yle со ссылкой на МИД Финляндии.
«[Европейская] комиссия 6 ноября приняла решение [в отношении виз], и, по нашим данным, она собирается объявить его в пятницу», – говорится в материале (цитата по ТАСС).
6 ноября представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт заявил, что ЕК не может ввести полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Но он подтвердил, что Европа рассматривает дополнительные меры по ограничению.
5 ноября Politico со ссылкой на источники писало, что гражданам РФ могут прекратить выдачу многократных шенгенских виз, кроме гуманитарных случаев. По данным ЕК, в 2024 г. более 500 000 россиян получили шенгенские визы. В 2019 г. это число равнялось 4 млн.