МИД Финляндии: ЕС ужесточит правила выдачи многократных виз для россиян

5 ноября Politico со ссылкой на источники писало, что гражданам РФ могут прекратить выдачу многократных шенгенских виз, кроме гуманитарных случаев. По данным ЕК, в 2024 г. более 500 000 россиян получили шенгенские визы. В 2019 г. это число равнялось 4 млн.