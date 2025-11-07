Япония направила Северной Корее протест из-за запуска баллистической ракеты
Токио направил жесткий протест Пхеньяну в связи с очередным запуском баллистической ракеты, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара. Об этом сообщает агентство Minyu-net. По словам Кихары, протест и осуждение действий Пхеньяна были переданы по дипломатическим каналам через посольство Японии в Пекине.
Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в Восточное море 7 ноября. По данным южнокорейского агентства Yonhap, она пролетела 700 км.
5 ноября Yonhap писал со ссылкой на южнокорейскую разведку, что Северная Корея находится в полной готовности к проведению седьмого ядерного испытания, если лидер страны Ким Чен Ын примет соответствующее решение.
По словам депутатов Пак Сон Вона и Ли Сон Гвона, в случае решения Кима испытание может быть проведено в короткие сроки с использованием третьего туннеля на полигоне Пунгге-ри, где ранее уже проходили подобные подземные взрывы. Последнее ядерное испытание КНДР состоялось в 2017 г.