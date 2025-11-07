В Кремле с уважением отнеслись к праву КНДР обеспечивать свою безопасность
Россия с уважением относится к законному праву КНДР принимать меры для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя пуск баллистической ракеты Северной Кореей 7 ноября.
По его словам, Москва положительно воспринимает только те шаги по нормализации обстановки на Корейском полуострове, которые полностью соответствуют интересам Пхеньяна.
Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в Восточное море. По данным южнокорейского агентства Yonhap, она пролетела 700 км.
5 ноября Yonhap писал со ссылкой на южнокорейскую разведку, что Северная Корея находится в полной готовности к проведению седьмого ядерного испытания, если лидер страны Ким Чен Ын примет соответствующее решение.