В Кремле с уважением отнеслись к праву КНДР обеспечивать свою безопасность

Ведомости

Россия с уважением относится к законному праву КНДР принимать меры для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя пуск баллистической ракеты Северной Кореей 7 ноября.

По его словам, Москва положительно воспринимает только те шаги по нормализации обстановки на Корейском полуострове, которые полностью соответствуют интересам Пхеньяна.

Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в Восточное море. По данным южнокорейского агентства Yonhap, она пролетела 700 км.

5 ноября Yonhap писал со ссылкой на южнокорейскую разведку, что Северная Корея находится в полной готовности к проведению седьмого ядерного испытания, если лидер страны Ким Чен Ын примет соответствующее решение.

