Захарова указала на противоречивость высказываний Вучича по продаже вооружений

2 ноября Вучич в интервью изданию Cicero рассказал, что предложил странам Евросоюза заключить договор по продаже боеприпасов, несмотря на то что Европа может поставить произведенную сербскими заводами амуницию Украине. Сербский лидер при этом отметил, что не хотел бы, чтобы его считали человеком, снабжающим боеприпасами воюющие стороны. Однако, по его словам, покупатели могут делать с вооружением все, что захотят.