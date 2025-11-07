Захарова указала на противоречивость высказываний Вучича по продаже вооружений
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на противоречивость высказываний президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов на Украину. Об этом она заявила на брифинге.
По ее словам, российская сторона неоднократно получала от Сербии заверения, что экспорт боеприпасов находится под строгим контролем и что эту продукцию не будут поставлять на Украину.
«Мы исходим из того, что Белград будет неукоснительно придерживаться данных обещаний», – добавила она.
Захарова заявила, что отказывается даже обсуждать возможность, по которой российские солдаты будут поражены сербскими снарядами.
2 ноября Вучич в интервью изданию Cicero рассказал, что предложил странам Евросоюза заключить договор по продаже боеприпасов, несмотря на то что Европа может поставить произведенную сербскими заводами амуницию Украине. Сербский лидер при этом отметил, что не хотел бы, чтобы его считали человеком, снабжающим боеприпасами воюющие стороны. Однако, по его словам, покупатели могут делать с вооружением все, что захотят.
26 июня премьер-министр Сербии Джуро Мацут пообещал, что, пока он является членом Совета национальной безопасности республики, поставок вооружений Украине от страны не будет. Он напомнил, что по предложению Вучича принято решение, согласно которому экспорт вооружений и военной техники, произведенных на сербских заводах, будет возможен только с согласования профильных министерств и Совета национальной безопасности.