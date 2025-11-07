Кремль опроверг «опалу» Лаврова из-за отмены саммита России и США

Сообщения СМИ о том, что телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио привел к отмене готовящегося в Будапеште российско американского саммита, не соответствуют действительности. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.