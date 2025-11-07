Газета
Кремль опроверг «опалу» Лаврова из-за отмены саммита России и США

Он продолжает исполнять свои обязанности на посту главы МИДа
Ведомости

Сообщения СМИ о том, что телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио привел к отмене готовящегося в Будапеште российско американского саммита, не соответствуют действительности. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что Лавров продолжит исполнять свои обязанности на посту министра иностранных дел.

«Безусловно, Лавров работает министром иностранных дел, конечно», – сказал Песков.

20 октября Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные «шаги в интересах реализации пониманий», достигнутых в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

21 октября CNN сообщал, что встреча Лаврова и Рубио отложена. Один из источников телеканала рассказал, что у главы МИД РФ и госсекретаря США были разные ожидания насчет возможного прекращения украинского конфликта.

