Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Евросоюз намерен снять санкции с лидера Сирии в кратчайшие сроки

Ведомости

Евросоюз в ближайшее время снимет санкции с временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в соответствии с решением Совета Безопасности ООН, заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни, передает «РИА Новости».

«Мы приняли к сведению принятие этой резолюции Советом Безопасности ООН по исключению Ахмеда аш-Шараа из этого санкционного списка. Как и любое решение Совета Безопасности, это будет принято на европейском уровне в кратчайшие сроки», – отметил он.

6 ноября Совбез всемирной организации принял резолюцию, которая предполагает снятие санкций с сирийского лидера на переходный период, а также с действующего главы МВД Сирии Анаса Хаттаба. «За» документ, подготовленный Соединенными Штатами, проголосовали 14 из 15 членов совета, в том числе Россия. Китай воздержался от голосования.

В мае совет Евросоюза (ЕС) официально снял экономические санкции с Сирии. Тогда перестали действовать 24 пункта из общего перечня, в том числе рестрикции были сняли с центробанка страны и компаний, работающих в сфере нефтедобычи и переработки хлопка.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь