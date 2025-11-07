Евросоюз намерен снять санкции с лидера Сирии в кратчайшие сроки

«Мы приняли к сведению принятие этой резолюции Советом Безопасности ООН по исключению Ахмеда аш-Шараа из этого санкционного списка. Как и любое решение Совета Безопасности, это будет принято на европейском уровне в кратчайшие сроки», – отметил он.