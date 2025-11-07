Евросоюз намерен снять санкции с лидера Сирии в кратчайшие сроки
Евросоюз в ближайшее время снимет санкции с временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в соответствии с решением Совета Безопасности ООН, заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни, передает «РИА Новости».
«Мы приняли к сведению принятие этой резолюции Советом Безопасности ООН по исключению Ахмеда аш-Шараа из этого санкционного списка. Как и любое решение Совета Безопасности, это будет принято на европейском уровне в кратчайшие сроки», – отметил он.
6 ноября Совбез всемирной организации принял резолюцию, которая предполагает снятие санкций с сирийского лидера на переходный период, а также с действующего главы МВД Сирии Анаса Хаттаба. «За» документ, подготовленный Соединенными Штатами, проголосовали 14 из 15 членов совета, в том числе Россия. Китай воздержался от голосования.
В мае совет Евросоюза (ЕС) официально снял экономические санкции с Сирии. Тогда перестали действовать 24 пункта из общего перечня, в том числе рестрикции были сняли с центробанка страны и компаний, работающих в сфере нефтедобычи и переработки хлопка.