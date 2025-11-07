Белый дом: влияние шатдауна на экономику США превзошло ожидания

Первый с 2019 г. шатдаун наступил в США 1 октября. Это произошло после того, как конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование на фоне разногласий между партиями. Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что из-за шатдауна в Соединенных Штатах уже начались увольнения государственных служащих. По его словам, ответственность за эти события лежит на его политических оппонентах из Демократической партии.