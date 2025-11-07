Белый дом: влияние шатдауна на экономику США превзошло ожидания
Воздействие продолжающегося шатдауна на экономику США оказалось гораздо серьезнее, чем ожидалось. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет в эфире телеканала Fox Business.
По прогнозам, работа федерального правительства должна была уже возобновиться, вместе с тем шатдаун длится 38 дней.
5 ноября Bloomberg писало, что каждая неделя простоя в среднем обходится экономике в $15 млрд. Эксперты предупреждают, что ущерб может быть большим. Экономика США находится в более уязвимом состоянии, чем семь лет назад, когда был предыдущий шатдаун. Агентство пишет, что, если шатдаун затянется, экономический рост в IV квартале может снизиться на 2 п. п.
Первый с 2019 г. шатдаун наступил в США 1 октября. Это произошло после того, как конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование на фоне разногласий между партиями. Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что из-за шатдауна в Соединенных Штатах уже начались увольнения государственных служащих. По его словам, ответственность за эти события лежит на его политических оппонентах из Демократической партии.
При этом около половины американцев – 45% – обвиняют Трампа и его однопартийцев-республиканцев в конгрессе в приостановке работы правительства. Об этом говорится в совместном социологическом исследовании газеты The Washington Post, телеканала ABC и агентства Ipsos.