Захарова назвала Каллас человеком «редкого ума»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично назвала главу евродипломатии Каю Каллас человеком «редкого ума». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Так дипломат ответила на заявление Каллас о том, что поездка в Евросоюз является привилегией, а не данностью.
«Это она, конечно, про миллионы нелегальных мигрантов высказалась, которых сейчас Евросоюз привилегированно кормит и поит. Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шопинг», – написала Захарова.
7 ноября Европейская комиссия (ЕК) объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз гражданам России.
Свое решение ЕК объяснила возросшими рисками для безопасности, которые вызваны конфликтом России и Украины. В заявлении указано, что Москва якобы использует миграцию в качестве оружия для саботажа. Новый запрет основан на совместной оценке государств-членов в рамках местного шенгенского сотрудничества в России. Решение было одобрено всеми странами в комитете.