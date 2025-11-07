Газета
Захарова назвала Каллас человеком «редкого ума»

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично назвала главу евродипломатии Каю Каллас человеком «редкого ума». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Так дипломат ответила на заявление Каллас о том, что поездка в Евросоюз является привилегией, а не данностью.

«Это она, конечно, про миллионы нелегальных мигрантов высказалась, которых сейчас Евросоюз привилегированно кормит и поит. Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шопинг», – написала Захарова.

Захарова резко ответила на решение ЕК об ограничениях в выдаче виз россиянам

Политика / Международные отношения

7 ноября Европейская комиссия (ЕК) объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз гражданам России.

Свое решение ЕК объяснила возросшими рисками для безопасности, которые вызваны конфликтом России и Украины. В заявлении указано, что Москва якобы использует миграцию в качестве оружия для саботажа. Новый запрет основан на совместной оценке государств-членов в рамках местного шенгенского сотрудничества в России. Решение было одобрено всеми странами в комитете.

