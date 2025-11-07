Reuters: США поддержали использование активов РФ на кредит Украине
США выступили за инициативу Евросоюза (ЕС) использовать замороженные российские активы для поддержки Киева, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.
«США полностью поддерживают использование Европейским союзом замороженных российских активов в качестве инструмента поддержки Украины», – указано в публикации. По данным издания, Вашингтон также считает этот вариант способом завершить конфликт.
Источник также заявил агентству, что Соединенные Штаты наблюдают за тем, как повлияло введение рестрикций против российский компаний. По мнению чиновника, у Вашингтона еще много вариантов по усилению давления на Москву.
Euronews сообщал, что депозитарий Euroclear в Брюсселе в случае утвердительного решения по использованию активов передаст их ЕК. Средства планируется использовать для выдачи Украине кредита в размере около 140 млрд евро, который будет выплачиваться поэтапно.
4 ноября Евросоюз одобрил выплату 1,8 млрд евро финансовой помощи Украине в рамках инструмента Ukraine Facility. По данным Совета ЕС, финансирование будет направлено на укрепление стабильности Украины в макрофинансовой сфере, а также на поддержку дальнейшего государственного управления в республике.