В Балтийском море стартовали учения НАТО

3 июня в Балтийском море начались учения военно-морского флота НАТО Baltops 2025, которые проводятся ежегодно с 1972 г. Замглавы МИД РФ Александр Грушко говорил, что такие мероприятия являются частью подготовки альянса к возможному военному конфликту с Россией. Он также назвал учения, целью которых является достижение превосходства на земле, на воде и в воздухе, «крайне провокационными».