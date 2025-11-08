В Балтийском море стартовали учения НАТО
Вдоль побережья Швеции в Балтийском море начались учения НАТО по борьбе с подводными лодками, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вооруженные силы королевства.
Учения Merlin продлятся до 14 ноября. По данным ВС Швеции, в мероприятиях примут участие корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1), шведские корветы, фрегаты, вспомогательные корабли, подводные лодки ВМС Швеции и Германии и вертолеты.
Военные отмечают, что на неровном морском дне есть много мест, где могут укрыться подводные лодки, и что шведские ВМС разработали способы борьбы с подлодками, адаптированные к условиям сложного дна моря.
В 2024 г. в учениях Merlin под руководством НАТО принимали участие военно-морские и военно-воздушные подразделения Бельгии, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Португалии, Норвегии, Швеции, Великобритании и США. Учения позволили ВМС альянса отточить ключевые навыки в области противолодочной борьбы, надводных операций и воздушных маневров, связанных с морским патрулированием. Целью учений было «повышение ситуационной осведомленности в морской среде и отслеживание подводных лодок противника».
В конце мая помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что страны Запада создают военную напряженность в Балтийском море, а также рассматривают блокировку прохода российских судов по международным проливам.
3 июня в Балтийском море начались учения военно-морского флота НАТО Baltops 2025, которые проводятся ежегодно с 1972 г. Замглавы МИД РФ Александр Грушко говорил, что такие мероприятия являются частью подготовки альянса к возможному военному конфликту с Россией. Он также назвал учения, целью которых является достижение превосходства на земле, на воде и в воздухе, «крайне провокационными».